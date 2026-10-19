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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ile görüştü Haber Videosunu İzle
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ile görüştü
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı makamında kabul etti. İkili, CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı makamında kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile Genel Merkez'de bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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