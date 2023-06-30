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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz'ün cenazesi defnedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz'ün cenazesi defnedildi

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz'ün cenazesi, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gündüz'ün ailesi ve yakınları ile CHP'liler katıldı. Gündüz'ün cenazesi, törenin ardından Elvankent'teki Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz'ün cenazesi defnedildi.

Gündüz'ün cenazesi, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gündüz'ün ailesi ve yakınları ile CHP'liler katıldı.

Gündüz'ün cenazesi, törenin ardından Elvankent'teki Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Pir Sultan Abdal Hüseyin Gündüz Güncel Haberler

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