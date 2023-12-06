CHP'li Taşcıer: Asgari ücret tespiti bir göz boyamadan ibaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Bu iktidar altında asgari ücret tespiti, 10 milyonlarca insanın bir açlık seviyesinden başka açlık seviyesine geçtiği, yani bordroda yazan sayıların arttığı ama emekçilerin açlık ve yoksulluğunun aynen devam ettiği bir göz boyamadan ibaret" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Bu iktidar altında asgari ücret tespiti, 10 milyonlarca insanın bir açlık seviyesinden başka açlık seviyesine geçtiği, yani bordroda yazan sayıların arttığı ama emekçilerin açlık ve yoksulluğunun aynen devam ettiği bir göz boyamadan ibaret" dedi.

CHP'li Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taşcıer, asgari ücret tespiti için ilk toplantının pazartesi günü yapılacağını belirterek, "Aslında öncelikle konuşulması gereken, neden tüm Türkiye'nin gözünün bu süreçte olduğudur. Keza asgari ücretin belirlenmesi sadece bunu alanların değil, tüm ücretleri de etkilediği için herkesin kaderini belirler nitelikte. Biz CHP olarak, asgari ücret tespit dönemine girilirken, meseleye daha geniş perspektiften bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu dönem Türkiye'nin emekçilerine bir gerçeği göstermek, daha doğrusu kendi yaşadıklarını fark ettirmek istiyoruz. Bu iktidar altında asgari ücret tespiti, 10 milyonlarca insanın bir açlık seviyesinden başka açlık seviyesine geçtiği, yani bordroda yazan sayıların arttığı ama emekçilerin açlık ve yoksulluğunun aynen devam ettiği bir göz boyamadan ibaret" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN ALIM GÜCÜNÜN NE OLDUĞU'

Asgari ücretin en fazla 17 bin 500 TL olabileceğinin konuşulduğunu aktaran Taşcıer, "Değil 17 bin 500 TL, 21 bin 500 TL olsa dahi, temmuz ayında ek bir artış yapılmayacağı da ifade edilmişken; TÜİK'in en pembe tablolarla, en Polyannacı bakışla yaptığı öngörülerle bile hesapladığınızda, yılın sonunda yine açlık sınırı altında kalacak bir ücret olacak. Dolayısıyla bizim bir rakam söylememizin, bu iktidar devam ettiği sürece Recep Tayyip Erdoğan kaynaklı enflasyon düzeninde hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü önemli olan ücretin kaç lira olduğundan ziyade, o ücretin alım gücünün ne olduğudur. Sokakta insanlara mikrofon uzatıldığında duyduğumuz şu oluyor; 'Maaşım artmasın; ama markette de şu fiyatlar artık yükselmesin.' İşte anlatmak istediğimiz şeyin vatandaşçası budur" ifadelerini kullandı.