CHP'li Özcan'dan Yeni Yıl Mesajı: Bu Kara Düzeni Bir Daha Geri Dönmemek Üzere Değiştireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, 2026 yılına dair umut dolu mesajında, 'Geride tek bir arkadaşımızı bırakmadan büyük bir zaferle tamamlayacağız' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan yeni yıl mesajında, "Asla vazgeçmeden, dik durup eğilmeden, her gün mücadelemizi daha da büyüterek, geride tek bir arkadaşımızı bırakmadan ve inşallah büyük bir zaferle tamamlayacağız 2026 yılını" ifadelerini kullandı.

CHP Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan 2026 yılına ilişkin mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan, şunları kaydetti:

"Asla vazgeçmeden, dik durup eğilmeden, her gün mücadelemizi daha da büyüterek, geride tek bir arkadaşımızı bırakmadan ve inşallah büyük bir zaferle tamamlayacağız 2026 yılını. Eşlerinden, evlatlarından, sevdiklerinden ayrı, bu geceyi haksız ve hukuksuz bir biçimde zindanlarda geçiren dostlarımıza sözümüzdür: Biraz daha sabır, bu kara düzeni bir daha geri dönmemek üzere değiştireceğiz. Az kaldı."

