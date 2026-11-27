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CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Saraç, CHP Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vahap Seçer'i, bulunduğu cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

Türkiye'de CHP'ye büyük görevler düştüğünü dile getiren Saraç, "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Biz birikimimizle, geçmişimizle, Cumhuriyet ile olan barışık halimizle, bu ülkenin 21. yüzyılında, Cumhuriyet'in 2. yüzyılını gerçekten demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor." dedi.

Saraç, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantı sonrası Saraç, partililerle basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA