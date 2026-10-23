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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya Ağrı'da TBMM'ye demokratik düzenleme çağrısı yaptı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ağrı'da TBMM'ye barışın kalıcı hale gelmesi için gerekli demokratik ve hukuki düzenlemeleri bir an önce çıkarma çağrısı yaptı. Kaya, Ağrı'da üretim ve istihdamı artıracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Barışın kalıcı hale gelebilmesi için gerekli demokratik ve hukuki düzenlemeler zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Barışın kalıcı hale geçebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasaları bir an önce çıkarmak zorundadır." dedi.

Yıldırım Kaya, Ağrı'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, il örgütüne geldiklerini ve çok sıcak karşılandıklarını söyledi.

Ağrı Barosu ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret ettiklerini aktaran Kaya, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözümümüz açıktır. Ağrı'da üretimi ve istihdamı artıracağız. Organize sanayi bölgelerini güçlendireceğiz. Tekstil başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde güvenceli istihdamı mutlaka destekleyeceğiz. Ağrı, ucuz emeğin değil, nitelikli üretimin merkezi olacak. Tarım ve hayvancılık yeniden ayağa kalkacak." diye konuştu.

Barış, demokrasi ve adalet vurgusu yapan Kaya, şunları kaydetti:

"Ağrı'nın sorunlarını yalnızca ekonomik başlıklarla açıklayamayız. Bu coğrafya yıllarca çatışmaların, güvenlik kaygılarının, yoksulluğun ve göçün ağır sonuçlarını yaşadı. Biz biliyoruz ki barış olmadan kalıcı refah, demokrasi olmadan toplumsal huzur olmaz. Barış çiftçinin tarlasına güvenle gitmesi demektir. Barış çocuğun okuluna korkmadan gidebilmesi demektir. Barış gencin doğduğu kentte geleceğini kurabilmesi demektir. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açık çağrıda bulunmak istiyorum. Barışın kalıcı hale gelebilmesi için gerekli demokratik ve hukuki düzenlemeler zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Barışın kalıcı hale geçebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasaları bir an önce çıkarmak zorundadır. Barış yalnızca silahların susması değildir. Barış demokrasinin güçlenmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihsel sorumluluğunu yerine getirmelidir. Barış ertelenemez, demokrasi bekletilemez, adalet geciktirilemez."

Kaya, Cumhuriyet Halk Partisinin yalnızca sorunları anlatan değil, o sorunlara çözüm üretmek için iktidara hazırlanan bir parti olduğunu dile getirerek, "Bizim hedefimiz Ağrı'nın gençlerini başka kentlere göndermek değil, kendi memleketlerine gelecek kurmalarını sağlamaktır. Kadınların üretime katıldığı, çiftçinin kazandığı, öğretmenin kalmak istediği, öğrencinin umutla okuduğu bir Ağrı mümkündür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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