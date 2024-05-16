CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ODTÜ'lü öğrencilere destek açıklaması yaptı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bahar şenliğini Devrim Stadyumu'nda yapmak istedikleri için rektörlük tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatılan 96 öğrenciye destek açıklaması yaptı. Gökçen, "Bizler üniversitelerde kayyum düzenine karşı olduğumuz gibi gençlerin, ODTÜ'lü öğrencilerin gülmek, eğlenmek bir araya gelmek isteyen ve hakkını savunmaktan da hiçbir zaman çekinmeyen öğrencilerin yanındayız" dedi.

CHP Adalet Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bahar şenliğini Devrim Stadyumu'nda yapmak istedikleri için haklarında disiplin süreci başlatılan ODTÜ'lü öğrencilere destek verdi. Gökçen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin gülmesinden, eğlenmesinden, barışçıl bir şekilde bir araya gelmesinden korkan bir iktidar olduğunu söyledi.

Gökçen, açıklamasında şunları ifade etti:

"ODTÜ'lü öğrenciler haklı olarak şenliklerinin Devrim Stadyumu'nda gerçekleşmesini istiyor. Bu taleplerinin karşılanacağı yerde, rektörlük 96 öğrenciye soruşturma açmış durumda. Bu soruşturmalar öğrencilerin kınanmasını ve okuldan uzaklaştırılması taleplerini içeriyor. Yıllardır, gençlerin gülmesinden, eğlenmesinden mutlu olmasından, barışçıl bir şekilde bir araya gelmesinden korkan ve gençleri tehdit olarak gören bir iktidar var. Gençlerin kendilerini ifade etmesinden, özgürce ifade etmesinden korkan iktidarın ODTÜ'de de bir uzantısı var. İşte bu rektörlük, bu kayyum düzeni gençlere yönelik en büyük tehdittir. Bizler üniversitelerde kayyum düzenine karşı olduğumuz gibi gençlerin ODTÜ'lü öğrencilerin gülmek, eğlenmek bir araya gelmek isteyen ve hakkını savunmaktan da hiçbir zaman çekinmeyen öğrencilerin yanındayız."