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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına itiraz edecek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza soruşturması kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin, "Avukatlar eliyle asliye ceza mahkemesine gerekli itirazlar delilleriyle birlikte yapılacaktır. Çok sayıda iddianın çürütüldüğü ekler ortaya konacaktır." dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü Antalya Cezaevi'nde ziyaret eden Zeybek, cezaevi önünde CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, bazı CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla basın açıklaması yaptı.

Zeybek, ziyaretinde Kocagöz'ün moralini çok yüksek gördüğünü belirterek, bir an önce makamına geçip söz verdiği hizmetleri yerine getirme konusunda Kocagöz'ün gayreti ve isteğinin daha da arttığını gözlemlediğini söyledi.

Başkan Kocagöz'ün haksız yere cezaevinde tutulduğunu öne süren Zeybek, "Hukukta mesnetsiz suç oluşturulamaz. Bir kişinin geçmişte görev yaptığı bir kurumda zaman içinde kendisinin görevde olmadığı dönemde meydana gelen bir kazayla ilgili olarak suçlanması bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir mahkemesinde görülmemiş bir dava örneği oluşturmaktadır. Kendisiyle yaptığımız görüşmeden bazı konularla ilgili bilgileri de aldım. Bugün ve yarın avukatlar eliyle asliye ceza mahkemesine gerekli itirazlar delilleriyle birlikte yapılacaktır. Çok sayıda iddianın çürütüldüğü ekler ortaya konacaktır." diye konuştu.

Kocagöz'ün yerinin cezaevi değil belediye olduğunu, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"28 Kasım tarihinde görevinden ayrılmış ve o günden sonra kurumla ilişiği kesilmiş olan bir eski yönetim kurulu başkanının bugün Kepez Belediye Başkanı'nın, Kepez Belediyesi'ne bağlı olmayan ANET isimli şirket tarafından işletilen bir teleferikte delilleri karartma ve değişik konularla ilgili sürece müdahale etme gibi bir hakkının ve hukukunun olmadığını buradan belirtmek istiyorum. Yani mahkemenin vermiş olduğu delillerin karartılmasına ilişkin verilen hüküm asla hukuka uygun değildir. Yine mahkemenin verdiği kaçma şüphesini gerekçe göstermesi de Kepez gibi Antalya'nın en büyük ilçesinin seçimle halkın büyük oy farkıyla, teveccühüyle seçilmiş bir belediye başkanına karşı gösterilmiş, gayri ciddi bir yaklaşımdır."

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.?

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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