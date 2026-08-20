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CHP heyeti Sivas'ta temaslarda bulundu

CHP heyeti Sivas'ta temaslarda bulundu
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Adnan Demirci ve Nevaf Bilek, Sivas'ta partililerle buluştu, Cem Vakfı ve Pir Sultan Abdal Derneği'ni ziyaret etti, ardından meslek ve iş dünyası kuruluşlarıyla bir araya gelerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

(SİVAS) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Adnan Demirci ve Nevaf Bilek, Sivas İl Başkanı Semih Balk ve parti yöneticileri ile Sivas'ta gün boyunca temaslar gerçekleştirdi.

CHP heyetinin programı, CHP Sivas İl Başkanlığında partililerle buluşmayla başladı. Heyet, ardından il ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen danışma toplantısına katıldı.

Program kapsamında Sivas Cem Vakfı ve Cemevi ile Pir Sultan Abdal Derneğini ziyaret eden heyet, daha sonra kentteki meslek ve iş dünyası kuruluşlarıyla bir araya geldi.

CHP heyeti, Sivas Ticaret Borsası, Sivas Sanayi Odası, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sivas Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Heyetin Sivas programı, esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle tamamlandı.

Kaynak: ANKA
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