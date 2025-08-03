CHP Gençlik Kolları'ndan Uyuşturucuyla Mücadele Çağrısı

Batman'da, CHP Batman Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan grup, "Gençlik bizim, gelecek bizim: Uyuşturucuya hayır" pankartı taşıdı.

CHP Batman Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Hasan Ergül, yaptığı açıklamada, uyuşturucu sorununun yalnızca polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini söyledi.

Mahalle bazlı bağımlılıkla mücadele programlarının oluşturulması gerektiğini belirten Ergül, "Okullarda, gençlik merkezlerinde, sosyal alanlarda aktif koruyucu ve önleyici mekanizmalar kurulmalıdır. Her gencin ulaşabileceği ücretsiz psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır. Ailelere yalnız olmadıkları hissettirilmelidir." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.