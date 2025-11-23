CHP Gençlik Kolları'ndan TRT'ye Canlı Yayın Çağrısı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Canali Karakaş ve gençlik örgütü üyeleri, "Halkın vergileriyle ayakta duran TRT, iktidarın propaganda aracı haline getirilemez. Duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın" çağrısında bulundu.

TRT Malatya İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan CHP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Canali Karakaş, TRT'nin kamu yayıncılığı sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"86 milyonun vergisiyle ayakta duran TRT, muhalefetin sesine yer vermekten imtina ediyor, hatta bunun ötesine geçip iktidar lehine propaganda yürütüyor. Ekrem İmamoğlu hakkında henüz mahkemece kabul edilmemiş iddialar üzerinden yapılan yayıncılık, masumiyet karinesini hiçe saymaktadır. TRT'nin görevi halkı doğru bilgilendirmektir, iftiraları yaymak değildir."

Karakaş, TRT gerçek dışı bilgilerle kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını da söyleyerek, "Resmi belgede 772 bin TL yazan bir rakamı 772 milyon TL diye sunan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu milletin parasını kullanan kurumun görevi yalan üretmek değildir" dedi.

"Yalanlar çürüdü, hakikat ortaya çıktı"

CHP Gençlik Örgütleri'nin 81 ilde eşzamanlı olarak yayınladığı ortak metinde şunlar kaydedildi:

"Valizlerde para var dediler, jammer olduğu ortaya çıktı. 560 milyar yolsuzluk var dediler, iddianamede 160 milyara düştü, 400 milyar ortadan kayboldu. Kreş bağışlarını rüşvet saydılar, kurultay sloganlarını suç delili yaptılar. Tek kare fotoğraftan casusluk çıkardılar. Örgüt dediler, örgüt çıkmadı; suç dediler, suç çıkmadı.

TRT yerinde duruyor, stüdyolar yerinde, kameralar yerinde. Hepsi milletin parasıyla alınmış durumda. Eğer samimilerse, yargı sürecinin şeffaf işlemesini istiyorlarsa, Meclis düzenleme yapsın; İmamoğlu davası TRT ekranlarından canlı yayınlansın. 86 milyonun vicdanına, halkın adaletine güveniyoruz."