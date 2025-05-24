CHP Gençlik Kolları'ndan İmamoğlu'na Destek Eylemi

CHP Gençlik Kolları'ndan İmamoğlu'na Destek Eylemi
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CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartlarıyla Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın yapıldığı yer önünde toplandı. Başkan Cem Aydın, Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: UMUT GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın yapıldığı binanın önündeki sokağa ellerinde " İmamoğlu'na özgürlük" yazılı pankartlarla sıralandı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, " Ekrem İmamoğlu'nu gönüllerden koparamazlar. Her alanda sahiplenmeye, her alanda Ekrem İmamoğlu'nun görsellerini, sözlerini paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyalist Enternasyonal'in rutin olarak düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor. CHP Gençlik Kolları dün başlattıkları "İmamoğlu Her Yerde" kampanyası kapsamında bugün toplantının yapıldığı otelin önüne geldi. Otelin önündeki sokak boyunca sıralanan İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, " İmamoğlu'na özgürlük" pankartları taşıdı.

CHP Gençlik Kolları Cem Aydın, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Aydın, şunları söyledi:

"Dün bildiğiniz üzere bir haberle karşılaştık. Neydi bu haber? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin toplu taşımalarda, meydanlardan kaldırılmasına yönelik bir gündem oluştu. Biz de hemen akabinde, akşamında 'İmamoğlu her yerde' diyerek aslında öncelikle toplumun, gençlerin başlattığı bizim de daha sonra siyasi bir kampanya haline getirdiğimiz bir süreci başlattık. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımız öncülüğünde; İl Başkanımız Özgür Çelik ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Erdem Kara öncülüğünde Sosyalist Enternasyonal toplantısının yapıldığı yerin önündeyiz. Ama sadece burada değiliz. Aslında bugün örgütlerimiz 39 ilçenin her yerinde bu çalışmaya başladı. Bugünden itibaren İstanbul öncülüğünde başlattık. Yarından itibaren de 81 ilimizde bu kampanya başlatacağız.

Cumhurbaşkanı adayımızın önce özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştılar. Daha sonrasında Twitter hesabını kapattılar. Milyonlarca, yüz binlerce Ekrem İmamoğlu Twitter hesabı açıldı. Bugün de resimlerini, görsellerini yasaklamak istiyorlar. Ama şunu bilemiyorlar; Ekrem İmamoğlu'nu gönüllerden koparamazlar. Herkesin gönlüne yer etmiş bir şekilde cumhurbaşkanı adayımız süreçlerine devam edecek. Bizler de her alanda sahiplenmeye, her alanda Ekrem İmamoğlu'nun görsellerini, sözlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün de Sosyalist Enternasyonal toplantısının yapıldığı yerin önündeyiz. Yarın tüm meydanlarda bunu daha fazla göreceksiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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