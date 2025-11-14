CHP Gençlik Kolları, Gözaltına Alınan Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

(KOCAELİ) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Kocaeli'de 19 Mart sürecinde anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından KYK yurdundan çıkarma cezası verilen üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, Kocaeli'de 19 Mart sürecinde anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınan ve hukuksuz şekilde KYK yurdundan çıkarma cezası verilen üniversiteliler ile bir araya geldi. Her türlü hukuki destekle arkadaşlarımızın hakkını savunacağız." denildi.