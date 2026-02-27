Haberler

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Özçağdaş, CHP'nin Eğitim Sekreterleri ile Bir Araya Geldi

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, CHP'nin eğitim politikaları üzerine sunum yapıldı. Toplantıda, eğitimdeki beş ana başlık ele alındı ve katılımcılara bilgi verildi.

(ANKARA) - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde, Milli Eğitim Politika Kurulu üyeleri, il ilçe örgütü yöneticileri, eğitim sekreterleri ile bir araya geldi.

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, dün CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Armağan Erdoğan ve Mehmet Yeşildağ ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde; il-ilçe örgütü yöneticileri, eğitim sekreterleri ve parti üyeleriyle bir araya geldi.

Dün, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in ölüm yıl dönümü anmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda; CHP Parti Programı'nın eğitim bölümü üzerine sunum yapıldı. 250'ye yakın katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, beş ana başlık üzerinden CHP'nin eğitim politikaları üzerine sunum gerçekleştirdi.

Özçağdaş; Öğrenmeyi Seven, Yeteneklerini Geliştiren, Mutlu Çocuklar; Yaşayan, Nitelikli, Güvenli Okullar; Demokratik, Şeffaf, Kamucu Eğitim Sistemi; Yetkin, Gelişimini Sürdüren, Saygın Öğretmenler; Demokratik, Dinamik, Yenilikçi, Dünyaya Açık Yükseköğretim Sistemi üzerine CHP iktidarında gerçekleştirilecek eğitim politikaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

