CHP'li Vekil Yazgan Hakkında Cinsel Taciz Soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada yer alan görüntüler ve iddialar nedeniyle 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçlarından resen soruşturma başlattı.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar nedeniyle "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 105/1 maddesinde düzenlenen cinsel taciz ile 102/1'in ikinci cümlesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar üzerine resen başlatıldığı kaydedildi.