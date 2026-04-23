CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan 23 Nisan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, mesajında, 23 Nisan 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve millet iradesinin esas alındığı tarih olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği önemli bir gün olduğunu vurgulayan Balkanlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet iradesini esas alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı 23 Nisan 1920'nin 106. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. 23 Nisan; egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin tarihe kazındığı gündür. Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, onu dünyada eşsiz kılan büyük bir vizyonun göstergesidir."

Balkanlı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Gürkan Arda
