Haberler

CHP'den Kritik Uyarı: Türkiye, İstekliler Koalisyonu ile Çatışmalara Taraf Olmamalı

CHP'den Kritik Uyarı: Türkiye, İstekliler Koalisyonu ile Çatışmalara Taraf Olmamalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Dış Politika Kurulu, Rusya-Ukrayna Savaşı sona yaklaşırken Türkiye'nin "İstekliler Koalisyonu" aracılığıyla çatışmalara taraf olmaktan kaçınması gerektiğini bildirdi.

(ANKARA) - CHP Dış Politika Kurulu, Rusya-Ukrayna Savaşı sona yaklaşırken Türkiye'nin "İstekliler Koalisyonu" aracılığıyla çatışmalara taraf olmaktan kaçınması gerektiğini bildirdi.

CHP Dış Politika Kurulu, dünya ve bölge gündemindeki gelişmelere ilişkin güncel değerlendirme raporunu yazılı olarak açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde; manda ve himayeyi tereddütsüz reddeden, tam bağımsız yeni bir devletin temellerini atan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirerek partimizi kuran ve partimizin yolunu halen aydınlatan Sivas Kongresi Heyetini ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politika Kurulu olarak selamlıyoruz.

Düşük yoğunlukta seyreden üçüncü dünya paylaşım savaşının sıcak çatışmalı bir sürece evrilmekte olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda, yeni ittifaklar kurulmakta, çok kutupluluğun doğurduğu belirsizlik ve istikrarsızlık derinleşmektedir. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ulusal çıkarları bağlamında, özellikle İstekliler Koalisyonu üzerinden yürütülen ittifak politikalarını gözden geçirmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Rusya-Ukrayna Savaşı sona yaklaşırken İstekliler Koalisyonu marifetiyle çatışmalara taraf olunmasından ısrarla kaçınılmalıdır.

Mekke savunma anlaşması niyet beyanıyla ilgili son gelişmeler değerlendirildiğinde, Bangladeş'in ve Suriye'nin katılım yönündeki niyetleri, bölgedeki barış ve istikrarın sahiplenilmesi ve söz konusu iradelerin bölgenin tamamına yayılması anlamında memnuniyetle karşılanacaktır."

Kaynak: ANKA
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Yemen ordusu, Taiz'de stratejik mevziyi Husilerden geri aldı

12 yıldır süren savaş yeniden alevlendi! Stratejik bölge el değiştirdi
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı

ABD faturayı Türkiye'ye kesti: İran bahanesiyle Türk bankası hedefte
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Acun'un başı bu kez fena dertte: Survivor faciasına milyarlık dava

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u da evliler kervanına katıldı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Yıldız ismin Ferrari'si asfaltı ağlattı
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi

Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı