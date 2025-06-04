CHP'den Yükseköğretim Sistemi Eleştirisi: Anayasa Aykırılığı Sürüyor

CHP'den Yükseköğretim Sistemi Eleştirisi: Anayasa Aykırılığı Sürüyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, rektör atamalarının ve YÖK üyelerinin anayasaya aykırı şekilde atanmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun yükseköğretim sistemini olumsuz etkilediğini ifade etti. Özçağdaş, AYM'nin kararından sonra gerekli yasal düzenlemelerin yapılmadığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Türkiye'de yükseköğretim sistemindeki kurul üyeleri ve rektörler anayasaya aykırı şekilde atanmaya devam ediyor." dedi.

Özçağdaş, beraberindeki bazı CHP'li milletvekilleriyle, Anayasa Mahkemesinin (AYM) rektör atamaları hakkındaki iptal kararı ve düzenleme için verdiği sürenin dolması üzerine, YÖK önünde basın açıklaması yaptı.

AYM'nin bir yıl önce YÖK üyelerinin ve rektör atamalarının anayasaya aykırı olduğuna dair bir karar aldığını, sürecin 2016'da başladığını ifade eden Özçağdaş, "CHP olarak AYM'ye götürdük. AYM 6 yıl sonra karar verdi. ve bu kararın ardından 1 yıl daha geçti. Sonuçta 7 yıldır Türkiye'de yükseköğretim sistemindeki kurul üyeleri ve rektörler anayasaya aykırı şekilde atanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AYM'nin TBMM'ye 1 yıl daha süre verdiğini dile getiren Özçağdaş, sürenin bugün itibarıyla dolduğunu belirterek, "Maalesef 7 milyon öğrenci 190 bin akademisyen, yüz binlerce idari personel ve Türkiye'nin geleceğini belirleyecek en önemli alanlardan birinde gerekli yasama faaliyeti gerçekleştirilemedi." diye konuştu.

Özçağdaş, şunları söyledi:

"200 kişilik köylerde muhtar seçiliyor, 5 bin kişilik yerlerde belediye başkanı seçiliyor. Ama ülkenin en okumuş, yazmış insanlarının olduğu 50 bin kişilik üniversitelerde kendi rektörlerini seçme becerisine sahip değiller. Üniversiteler, bilimsel özelliklere sahip kurumlardır. ve bu yok edildiğinde kaliteli eğitim öğretim ve üretim yapılamaz. Cumhurbaşkanının rektörü doğrudan ataması AYM kararıyla da tescil edildiği şekliyle hukuki ve meşru değildir. CHP olarak iktidara geldiğimizde yükseköğretimi bütün boyutlarıyla ve evrensel ilkeler çerçevesinde yeniden yapılandıracağız."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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