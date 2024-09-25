Üye Girişi
Haberler

CHP'den Yasa Dışı Bahis Uyarısı: 'Gençlerimizin Geleceği Tehlikede'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yasa dışı bahis ve sanal kumarın gençler için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, son dönemde artan intihar vakalarına dikkat çekti. Bu durumun ülkenin geleceği için ciddi bir beka sorunu haline geldiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yasa dışı bahis ve sanal kumar oyunlarının gençlere yönelik büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Sanal bahis, genç neslimizi tehdit eden bir beka sorunu haline gelmiştir. Son günlerde sanal kumar borcu nedeniyle artan intihar vakaları, sorunun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne sermektedir. Resmi verilere göre her 10 gençten 8'inin bu batağa sürüklendiği düşünüldüğünde, tehlikenin boyutu daha da net bir şekilde anlaşılmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanal bahis, genç neslimizi tehdit eden bir beka sorunu haline gelmiştir. Son günlerde sanal kumar borcu nedeniyle artan intihar vakaları, sorunun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne sermektedir. Resmi verilere göre her 10 gençten 8'inin bu batağa sürüklendiği düşünüldüğünde, tehlikenin boyutu daha da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yasa dışı bahis ve kumar, yalnızca maddi kayıplara neden olmakla kalmıyor; intiharlar, aile parçalanmaları ve ruhsal çöküşlerle toplumsal dokumuzu tehdit ediyor. Bu sorun, toplumsal bir beka meselesine adeta bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda.

Gençlerimizi kaybetmek, ülkemizin geleceğini kaybetmek demektir. Bu sorunun en acı verici yönlerinden biri de intiharlardır. Özellikle son yıllarda yaşanan vakalar, toplumun ve kaybettiğimiz gençlerimizin kurum yöneticilerinin bu meseleye ne denli kayıtsız kaldığını ve gerekli önlemlerin alınmadığını göstermektedir. Yasa dışı bahis ve kumar sorunu, ülkemizin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Gençlerimizin hayatlarının kurtarılması, toplumun her kesiminin bu meseleye sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır. Sessiz kalmak, bu sorunun daha da büyümesine neden olacaktır. Bu tehlikeye karşı harekete geçmek için daha fazla bekleyemeyiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve ülkemizin geleceğini korumak için tüm toplum birlikte hareket etmelidir. Her geçen gün kaybettiğimiz gençlerimizle, geleceğimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yankı Bağcıoğlu Güvenlik Politika Güncel Yaşam

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });