CHP'den Yasa Dışı Bahis Uyarısı: 'Gençlerimizin Geleceği Tehlikede'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yasa dışı bahis ve sanal kumar oyunlarının gençlere yönelik büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Sanal bahis, genç neslimizi tehdit eden bir beka sorunu haline gelmiştir. Son günlerde sanal kumar borcu nedeniyle artan intihar vakaları, sorunun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne sermektedir. Resmi verilere göre her 10 gençten 8'inin bu batağa sürüklendiği düşünüldüğünde, tehlikenin boyutu daha da net bir şekilde anlaşılmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanal bahis, genç neslimizi tehdit eden bir beka sorunu haline gelmiştir. Son günlerde sanal kumar borcu nedeniyle artan intihar vakaları, sorunun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne sermektedir. Resmi verilere göre her 10 gençten 8'inin bu batağa sürüklendiği düşünüldüğünde, tehlikenin boyutu daha da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yasa dışı bahis ve kumar, yalnızca maddi kayıplara neden olmakla kalmıyor; intiharlar, aile parçalanmaları ve ruhsal çöküşlerle toplumsal dokumuzu tehdit ediyor. Bu sorun, toplumsal bir beka meselesine adeta bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda.

Gençlerimizi kaybetmek, ülkemizin geleceğini kaybetmek demektir. Bu sorunun en acı verici yönlerinden biri de intiharlardır. Özellikle son yıllarda yaşanan vakalar, toplumun ve kaybettiğimiz gençlerimizin kurum yöneticilerinin bu meseleye ne denli kayıtsız kaldığını ve gerekli önlemlerin alınmadığını göstermektedir. Yasa dışı bahis ve kumar sorunu, ülkemizin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Gençlerimizin hayatlarının kurtarılması, toplumun her kesiminin bu meseleye sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır. Sessiz kalmak, bu sorunun daha da büyümesine neden olacaktır. Bu tehlikeye karşı harekete geçmek için daha fazla bekleyemeyiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve ülkemizin geleceğini korumak için tüm toplum birlikte hareket etmelidir. Her geçen gün kaybettiğimiz gençlerimizle, geleceğimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız."