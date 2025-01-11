CHP'den Yargı Sistemine Sert Eleştiri: 'Mobbing ve Baskılar Son Bulmalı'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Adaletin sağlanması, sadece mahkemelerdeki kararlarla değil, adalet çalışanlarının da güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapabilmesi ile mümkündür. Ancak bugün yargı, adaletin yerine getirilmesinin değil, zorbalığın ve baskıların hakim olduğu bir alan haline gelmiştir" dedi.

Adana'da "mobbinge uğradığını" iddia eden sosyal payşamının ardından bir otelde ölü bulunan Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman'a ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çiftci, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman'ın ölümünün ardından yaşanan trajik olay, Türkiye'deki yargı sisteminin ne kadar çürüdüğünü ve yozlaştığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yalman'ın mobbing mağduru olduğu, yaşamına son verme noktasına geldiği sosyal medya paylaşımlarından anlaşılmaktadır. Bu durum, adaletin ve hukuk sisteminin temellerinin sarsıldığını, çalışanların psikolojik ve moral olarak nasıl bir çöküş yaşadığını acı bir şekilde ortaya koymaktadır. Yalman'ın ölümünün tüm boyutlarıyla araştırılması, hem adaletin hem de kamuoyunun güvenini yeniden tesis etmek için büyük önem taşımaktadır. Mobbing iddiaları, intihar şüpheleri ve yargı sistemindeki olası ihmaller dikkate alınarak, olayın derinlemesine incelenmesi ve tüm sorumluların ortaya çıkarılması gerekmektedir.

"Yargıdaki baskılar sonlandırılmalı"

Adaletin sağlanması, sadece mahkemelerdeki kararlarla değil, adalet çalışanlarının da güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapabilmesi ile mümkündür. Ancak bugün yargı, adaletin yerine getirilmesinin değil, zorbalığın ve baskıların hakim olduğu bir alan haline gelmiştir. Hakim ve savcıların yaşadığı mobbing, sadece kişisel bir travma yaratmakla kalmaz, adalete inancı ve güvenini doğrudan etkiler. Bu durumun önlenmesi için daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmalı, yargıdaki baskılar sonlandırılmalı ve adaletin gerçek anlamda işlemesi için bir an gereken adımlar atılmalıdır."