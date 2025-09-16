CHP'den TSK'nın İtibarsızlaştırılmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başta olmak üzere tüm yetkili kurumları, Tsk'nın muvazzaf ve emekli personelinin onurunu, itibarını ve haklarını koruma yönünde sorumluluk almaya davet ediyoruz. Cumhuriyetimizi ve vatanımızı var eden bu kahramanlara yönelen her girişim, milletimizin ortak değerlerine saldırıdır ve asla kabul edilemez" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ( Tsk ) İtibarsızlaştırma Girişimlerine Son Verilmelidir" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Son dönemde muvazzaf ve emekli askerlerimize yönelik itibarsızlaştırma girişimlerini kaygıyla ve üzülerek izliyoruz. Bu girişimler yalnızca bireylerimizi değil, doğrudan Tsk'nın itibarını hedef almaktadır. Cumhuriyetimizin ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün uyardığı gibi, bir milleti çökertmek isteyenler önce ordusuna saldırır. Bu nedenle yaşanan her örneği açık bir saldırı ve milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Vatan toprağının her karışı, Türk milletinin birliğini ve bağımsızlığını simgeler. Bu kutsal emaneti canı pahasına koruyan en büyük güç, Tsk'nın görevdeki kahraman mensuplarıdır. Emekli askeri personel güvenli ve onurlu geçmişi, muvazzaflar ise güçlü bugünü ve geleceği sembolize eder. Şüphesiz onur ve namusla yapılan her meslek son derece kutsaldır ve birbirinden asla farkı yoktur. Ancak askerlik hiçbir maddi karşılık beklemeden Cumhuriyet ve vatan için varlığını feda etmeyi, gerekirse ömrünün ilkbaharında canını vermeyi ifade eder.

Ne yazık ki son dönemde, muvazzaf ve emekli askerlerimize yönelik sistematik bir itibarsızlaştırma süreciyle karşı karşıyayız. Bu üzücü sürecin somut örnekleri ortadadır. Gazilere yönelik fiziksel ve sözlü saldırılar; Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde Anıtkabir'e giden askeri personele polis tarafından mevzuata aykırı üst aramaları; diziler ve medya içeriklerinde asker kimliğini hedef alan, karalayıcı tasvirler; fikirlerini ifade eden emekli askeri personelin ölümle tehdit edilmesi ve hedef gösterilmesi; sosyal medya hesapları üzerinden gurur kırıcı ithamlar; tüm emekli askerlerin yoksulluk, emekli astsubay ve emekli binbaşıların ise açlık sınırının altında maaşlarla hayatta kalmak zorunda bırakılarak ekonomik olarak itibarsızlaştırılması; kanuni hakları olmasına rağmen TSK'dan ayrılan uzman erbaş ve erlerin istihdam için kurumların kapılarında hak aramak zorunda bırakılması.

Tüm bunlar yalnızca bireylere değil, doğrudan Türk ordusunun onuruna ve milletimizin vicdanına yönelen hareketlerdir. 2007–2016 yılları arasında da benzer bir itibarsızlaştırma kampanyasına şahit olduk ve bu sürecin milli güvenliğimizi nasıl zayıflattığını 2016'da acı bir şekilde yaşadık. MSB başta olmak üzere tüm yetkili kurumları, TSK'nın muvazzaf ve emekli personelinin onurunu, itibarını ve haklarını koruma yönünde sorumluluk almaya davet ediyoruz. Cumhuriyetimizi ve vatanımızı var eden bu kahramanlara yönelen her girişim, milletimizin ortak değerlerine saldırıdır ve asla kabul edilemez."