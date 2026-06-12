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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyonla ilgili heyet görevlendirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonla ilgili, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası İstanbul'a giden Uyar başkanlığındaki heyet, yetkililerden hukuki durum ile ilgili bilgi alacak ve süreci yakından takip edecek.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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