Eren Bülbül ve Ferhat Gedik Anıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için şehadetlerinin 8'inci yılında anma mesajı yayımladı.

CHP, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için şehadetlerinin 8'inci yılında anma mesajı yayımladı.

Partinin, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Trabzon'da terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i ölüm yıl dönümlerinde saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.