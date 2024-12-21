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CHP'den Özlem Gürses İçin Açıklama: Adli Kontrol Kaldırılsın

CHP'den Özlem Gürses İçin Açıklama: Adli Kontrol Kaldırılsın
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gazeteci Özlem Gürses'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını eleştirerek, sürecin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti ve özgür basın üzerindeki baskıların sonlandırılmasını talep etti.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gazeteci Özlem Gürses 'in adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına ilişkin Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yaptı. Günaydın, "Biz hukuka tümüyle aykırı olduğundan emin olduğumuz bu sürecin bir an evvel sonuçlanmasını hem adli kontrol hem yurt dışı çıkış yasağında kaldırılmasını ve özgür basına yönelik bu baskıcı işlemlerin bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çağlayan Adliyesi'nde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Yüksek Disiplin  Kurulu üyesi Ayça Akbek ile birlikte gazeteci Özlem Gürses'in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adil kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Günaydın, şunları söyledi:

"Özlem Gürses gazeteci arkadaşımızın gözaltına alındığı andan itibaren süreci çok yakından izledik. Gözaltına alınıp karayoluyla İstanbul'a getirildiği an İstanbul Hukuk Komisyonu üyesi arkadaşlarımız gece saat 02.00'den sabaha kadar Vatan Emniyeti'nin önünde bulundular. Savcılığa sevk edildi. Savcılık' tan tutuklanması istemiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Biraz evvel de Sulh Ceza Hakimliği'nde hem ev hapsi hem de yurt dışına çıkış yasağı olmak üzere adli kontrol hükümleriyle serbest kalmasına karar verildi.

Hiç kuşkusuz ki avukatları bu adli kontrol hükümlerine karşı da itirazlarını yapacaklar.  Biz hukuka tümüyle aykırı olduğundan emin olduğumuz bu sürecin bir an evvel sonuçlanmasını hem adli kontrol hem yurt dışı çıkış yasağının da kaldırılmasını ve özgür basına yönelik bu baskıcı işlemlerin bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem il başkanlığımızı hem milletvekillerimizle hem de tüm avukat arkadaşlarımızla beraber süreci çok yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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