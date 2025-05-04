CHP'den Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu saldırı Türkiye'nin geleceğine yöneliktir" ifadesini kullandı.

Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz! Bu saldırı Türkiye'nin geleceğine yöneliktir. Genel Başkanımızın kapsayıcı, birleştirici, demokratik ve toplumsal barışı önceleyen siyasetine tahammülsüzlük; halkı ayrıştırma ve siyaseti kriminalize etme zihniyetinin ürünüdür. Bu karanlık anlayışa teslim olmayacağız! Birlikteyiz, güçlüyüz, Genel Başkanımızla birlikte demokrasinin yanındayız!"