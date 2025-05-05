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CHP'den Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Kınama

CHP'den Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Kınama
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CHP Konya İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. CHP İl Başkanı Bekir Yaman, saldırının siyasi bir amaca hizmet ettiğini ifade etti.

CHP Konya İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınadı.

CHP İl Başkanı Bekir Yaman, Zafer Meydanı Gedavet Parkı'nda, partililerle yaptığı basın açıklamasında, Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Saldırının milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapıldığını ileri süren Yaman, "Acının paylaşılması gereken bir günde, ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı, şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir." diye konuştu.

Yaman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kurucu partisi olduğunu aktararak, "Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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