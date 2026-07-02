Deniz Demir'den İktidara 'Öğrenci Affı' Tepkisi: "Ayrımcı ve Eksik Yaklaşımdan Derhal Vazgeçmeye Davet Ediyoruz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, iktidarın Meclis'e sunduğu öğrenci affına ilişkin kanun teklifinin eğitim hakkını güvence altına almaktan uzak olduğunu belirterek, "Gerçek ve adil bir öğrenci affı; bireylerin geçmişte hangi düzenlemeden yararlandığına bakılmaksızın, yükseköğrenimini tamamlamak isteyen herkese bu fırsatı eşit şekilde sunan kapsayıcı bir iradeyi gerektirir" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerin Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Demir, CHP'nin 2 Nisan 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kapsamlı öğrenci affı kanun teklifi sunduğunu anımsatarak, "Kanun teklifimizin ardından, iktidar da aylardır kaçındığı bu düzenlemeyi nihayet gündemine almak zorunda kalmış, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştur" ifadelerini kullandı.

İktidarın hazırladığı teklifin eğitim hakkını tam anlamıyla tesis etmekten uzak olduğunu belirten Demir, "Gerçek ve adil bir öğrenci affı; bireylerin geçmişte hangi düzenlemeden yararlandığına bakılmaksızın, yükseköğrenimini tamamlamak isteyen herkese bu fırsatı eşit şekilde sunan kapsayıcı bir iradeyi gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

"BİNLERCE GENCİ KAPSAM DIŞI BIRAKTI"

Teklifin binlerce öğrenciyi kapsam dışında bıraktığını ifade eden Demir, "TBMM'ye sunulan teklif, daha önceki aflardan faydalanmış ancak ekonomik buhran, sağlık sorunları, ailevi krizler ya da benzeri zorlayıcı sebeplerle okuluna devam edememiş binlerce genci peşinen kapsam dışı bırakmaktadır. Eğitim hakkını ve fırsat eşitliğini baltalayan bu dışlayıcı yaklaşım, Anayasa'nın amir hükümleriyle açıkça çelişmekte ve öğrenciler arasında keyfi bir ayrımcılık yaratmaktadır. Unutulmamalıdır ki eğitim hakkı, dönemsel siyasi tercihlere veya iktidarın lütfuna göre daraltılabilecek bir ayrıcalık değil; anayasal güvence altındaki en temel haktır" ifadelerini kullandı.

İktidara daha kapsayıcı bir düzenleme çağrısında bulunan Demir, "Mağduriyetleri ortadan kaldıracak gerçek bir reform, geçmişteki yasal süreçlerden bağımsız olarak eğitim hayatına geri dönmek isteyen her bir öğrenciye yeniden umut olmalıdır. Bu ayrımcı ve eksik yaklaşımdan derhal vazgeçerek, tüm mağdur öğrencileri kucaklayan adil ve kapsayıcı bir düzenlemeyi hayata geçirmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA