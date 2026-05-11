CHP'li Gökçen'den Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e Destek Mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin haklarını savunanların korunması gerektiğini vurguladı ve Türkmen'in derhal serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Soru şudur: İşçilerin canını tehlikeye atan patronların keyfine göre mi yargılamalar yapılacak? Yoksa insan canını ve emeğini savunanları mı savunacağız? Hiç tutuklanmaması gereken Mehmet Türkmen, bir an önce serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, Mehmet Türkmen'in tutukluluk sürecine tepki gösterdi. Yaptığı yazılı açıklamada Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

"BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen demişti ki: 'Şu memlekette her yıl on tane işçi ölüyor fabrikalarda, kolları elleri kopuyor. Bir tane patron ifade bile vermiyor ama bir sendikacı bunu dile getirdiği için patronun şikayetiyle tutuklanıyor. Sonra da bu ülkede adalet var. Hadi oradan!' Tam da bu görüşleri ve sendikal faaliyetleri nedeniyle tutuklu. İşçilerin maaşı ve mesai ücretleri zamanında ödensin istediği için tutuklu. Soru şudur: İşçilerin canını tehlikeye atan patronların keyfine göre mi yargılamalar yapılacak? Yoksa insan canını ve emeğini savunanları mı savunacağız? Hiç tutuklanmaması gereken Mehmet Türkmen, bir an önce serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
