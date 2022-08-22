CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi

Türkiye'de sığınmacılara karşı sert söylemleriyle gündeme gelen CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir Youtube kanalında başörtülü bir kadınla ilgili anlattığı "tüp bebek" anısıyla büyük tepki çekmişti. Daha sonra 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında oylamada el kaldıran AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çeken Özcan, partisi tarafından disipline sevk edildi.

KARARA VARILMADI

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu, 26 Eylül'deki toplantıda ele alınacağı duyurulmuştu. Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında bugün yapılan toplantıda yine karara varılmadı.

26 EYLÜL'DEKİ YDK'DA ELE ALINACAK

Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.