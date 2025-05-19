CHP'den İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

CHP'den İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, 19 Mayıs dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek miting için halkı davet etti. Aytekin, mitingin tarihsel bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, İzmirlilerin bu önemli günde alanı dolduracağını belirtti.

(İZMİR)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, bu akşam Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek mitinge ilişkin olarak, "İzmirliler yüz yıllık tarihinde olduğu gibi, bugün de bu önemli güne tanıklık edecekler ve bu alan kendi rekorunu kıracak. Gündoğdu Meydanı bu gece tıklım tıklım dolacak ve İzmir yeni bir bağımsızlık, kurtuluş mücadelesini buradan devam ettirecek" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençilk ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda saat 19.19'da gerçekleştirecek. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye için çok önemli bir gün. Bağımsızlığın ve kurtuluşun ilk adımının atıldığı gün. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a ilk adımı attılar. İzmir bu kurtuluş mücadelesinde en önemli mevzilerden birisi. İlk, son kurşunun atıldığı topraklardayız. Türkiye bugün içinde bulunduğumuz koşullarla benzer bir durum yaşıyor. Yeni bir kurtuluş arayışında halkımız, milletimiz. Millet iradesi gasp edilmiş durumda, tanınmaz halde. O nedenle 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerimizi Mustafa Kemal Atatürk'un kurduğu parti bugün Özgür Özel liderliğinde sürdürüyor. Halkla buluşmaya, iç içe olmaya, yeni kurtuluşu halkla yaratma yolundayız. Bugün alanı kontrol ettik, Gündoğdu Meydanı'nda her şey gayet güzel, son derece güzel bir hazırlık yapılmış. Ben inanıyorum, İzmirliler yüz yıllık tarihinde olduğu gibi, bugün de bu önemli güne tanıklık edecekler ve bu alan kendi rekorunu kıracak. Gündoğdu Meydanı bu gece tıklım tıklım dolacak ve İzmir yeni bir bağımsızlık, kurtuluş mücadelesini buradan devam ettirecek.

Şüphesiz halkın bu sesi, iktidarın kulağına girecek. Halkın çığlığına, sesine kimse kayıtsz kalamaz. İnsanlık tarihinde nice tiranlar, padişahlar, krallar gelmiştir ama en sonunda halka teslim olmuştur. Bu topraklarda bin yıldır halk, millet ne dediyse o olmuştur, ona inanıyorum. Bugün de bundan sonra da millet, halk ne diyorsa o olacak.

Tüm İzmirlileri, bu akşam saat 18.00'den itibaren Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum. Genel Başkanımız saat 19.00 sıralarında kürsüde olacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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