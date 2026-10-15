Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın CHP'den istifa etti! Yeni adresi YENİ Parti oldu

Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın CHP'den istifa etti! Yeni adresi YENİ Parti olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye oldu. CHP hakkında verilen mutlak butlan kararına tepki gösterip kurultay çağrısında bulunan Karayalçın, iki hafta önce YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti.
(ANKARA) - Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.
İKİ HAFTA ÖNCE ÖZEL'İ ZİYARET ETMİŞTİ
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından karara tepki göstererek kurultay çağrısı yapan Karayalçın, iki hafta önce YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti.
Kaynak: ANKA