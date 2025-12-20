Haberler

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'den istifasına ilişkin açıklama Açıklaması
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifasının ardından yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen hırsızlık suçlamalarını reddetti ve iftiracılara sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek. Bundan hiçbir kuşkum yok." dedi.

Partisinden istifa etmesinin ardından seçim bölgesi olan Mersin'e gelen milletvekili Çakır, Gözne Otoyol çıkışında vatandaşlarca karşılandı.

Çakır, burada yaptığı açıklamada, şahsi itibarına yönelik aslı olmayan "oto hırsızlığı" suçlamasında bulunulduğunu öne sürdü.

Bu durumla ilgili gösterdiği tepki sonrası parti yetkililerince disipline verildiğini iddia eden Çakır, "Onun için istifa ettim, millete geldim. Beni ihraç edenlere, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun." ifadesini kullandı.

Çakır, her zaman milletin emrinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Düşün peşime, aldatmam, yanıltmam, kandırmam. Hasan Ufuk Çakır, 7 gün 24 saat emrinizde olacak. Sizin emrinizin dışında hiçbir emire girmedim. Şaibeye karışmış insanlara bu devleti yönettirmeyecekler, göreceksiniz. Onun için önce kendimiz dürüst olacağız. İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek. Bundan hiçbir kuşkum yok."

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
