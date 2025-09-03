CHP'den İstanbul İl Başkanlığı'nın Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki

CHP'den İstanbul İl Başkanlığı'nın Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını hukuksuz buldu ve iktidarı eleştirdi. Özçağdaş, partiye kayyum atanamayacağını vurguladı ve halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Çelik'e destek mesajı verdi. Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Kongremiz, hiçbir hukuki gerekçe olmadan, sarayın talimatıyla iptal edilmiştir. Bu karar; sadece partimize değil, demokrasiye, halkın iradesine ve Cumhuriyet'in değerlerine yönelik açık bir darbedir. İktidar, yargıyı sopa gibi kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturabileceğini sanıyor. Oysa yanılıyorlar! Bu millet hiçbir darbeye, hiçbir vesayete, hiçbir zorbalığa boyun eğmedi; bugün de eğmeyecek!

Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanamaz! Seçmediğimiz hiç kimse, yargı eliyle partimizin kapısından içeri giremez! Genel Başkanımızın ve tüm Cumhuriyet Halk Partililerin ortak iradesi budur.

Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bizim İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'tir. Nokta! ve bilinsin ki: Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar; kaybedecekler! Çünkü biz kazanacağız. Kazanan halk olacak, kazanan demokrasi olacak, kazanan özgürlük ve adalet olacak!"

