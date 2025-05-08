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CHP'den İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki

CHP'den İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeline karşı sert eleştirilerde bulundu. Ayrıca, muhalif söylemleri bastırma çabalarını kınadı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

Pınar Uzun Okakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışı menşeili kapalı iş birlikleriyle, muhalif eylem ve söylemlerin etkileşimini azaltmak ve mitinglerimizin görünürlüğünü düşürmek amacıyla milyonlarca dolar harcamak pahasına sansür uygulamak sizi kesmemiş olacak ki, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirdiniz. Artık sosyal medyada yüz binlerce İmamoğlu olacak; gösterin akıl dışılığınızı, milyonlarca İmamoğlu olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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