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CHP'den İletişim Başkanlığı'na Sert Eleştiri

CHP'den İletişim Başkanlığı'na Sert Eleştiri
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı'nın Anadolu Ajansı'nın haberine 'dezenformasyon' demesini eleştirerek, devletin kurumlarının bile yalanlandığını vurguladı. Bulut, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin asıl amaçlarını kaybettiğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, " Anadolu Ajansı'nın yazdığı haberi bile 'dezenformasyon' deyip yalanladılar. Devletin kurumu olan Anadolu Ajansı'nın yazdığı haberde isimleri açıkça yazılan 5 sanık doğrudan katliama ortak olmaktan yargılandı. 45 kişinin ölümünden ve Anayasayı ihlalden 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet aldı. İletişim Başkanlığı'nın işi gücü yalan dolan" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Anadolu Ajansı'nın yazdığı haberi bile 'dezenformasyon' deyip yalanladığını söyledi. İletişim Başkanlığı'nı eleştiren Bulut, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı, Türkiye markasını güçlendirmek iddiasıyla 2018 yılında kurulda ama geldiğimiz noktada 'AKP'nin Propaganda Başkanlığı' oldu. Dezenformasyonla mücadele etmek için kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de dezenformasyonun merkezi haline geldi. Ucu iktidara dokunan, iktidarı eleştiren her haber doğru ya da yalan olduğuna bakılmadan 'dezenformasyon' denilerek yalanlanıyor. 2016 yılında IŞİD'liler tarafından Atatürk Havalimanı'nda 45 kişiyi taranarak öldürüldü. Yedisi tutuklandı, altısı 45 kere ağırlaştırılmış müebbet aldı. Terör saldırısını gerçekleştirenlerin tahliye edildikleri haberleri ortaya çıkınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni devreye soktular. Anadolu Ajansı'nın yazdığı haberi bile 'dezenformasyon' deyip yalanladılar. Devletin kurumu olan Anadolu Ajansı'nın yazdığı haberde isimleri açıkça yazılan 5 sanık doğrudan katliama ortak olmaktan yargılandı. 45 kişinin ölümünden ve Anayasayı ihlalden 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet aldı. İletişim Başkanlığı'nın işi gücü yalan dolan."

Kaynak: ANKA / Güncel
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