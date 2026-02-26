Murat Emir:  Alican Uludağ Bir An Evvel Tahliye Edilmelidir

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Gazeteci Alican Uludağ'ın hukuksuzca tutuklanıp götürüldüğü Silivri'den Ankara'ya sevk edildiğini öğrendik. Alican Uludağ bir an evvel tahliye edilmelidir." dedi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteci Alican Uludağ'ın Ankara'ya sevkine ilişkin açıklamada bulundu. Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Alican Uludağ'ın hukuksuzca tutuklanıp götürüldüğü Silivri'den Ankara'ya sevk edildiğini öğrendik. Ancak bu adım tek başına adaleti tesis etmez! İstanbul'da zorlama bir şekilde açılan bu dosya, derhal 'yetkisizlik' kararıyla Ankara'ya gönderilmeli ve asıl önemlisi; ortada işlenmiş tek bir suç dahi bulunmadığı için Alican Uludağ bir an evvel tahliye edilmelidir."

Kaynak: ANKA