CHP'den Ertan Yıldız İçin Disiplin Kurulu Talebi

CHP'den Ertan Yıldız İçin Disiplin Kurulu Talebi
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CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız'ın CHP'den ihraç edilmesi için disiplin kuruluna dilekçe verdi. Dilekçede Yıldız'ın parti tüzüğünü ihlal ettiği belirtildi.

CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheli Ertan Yıldız'ın, CHP'den ihraç edilmesi talebiyle disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdi.

Karamanlı tarafından "Ertan Yıldız isimli CHP üyesinin disipline sevk talebi" başlığıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına sunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Belediye Meclis Üyesi olan Ertan Yıldız isimli parti üyesi, toplumda infial yaratacak açıklamalar ile başta ülkemizin ve partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak geniş kitleler tarafından belirlenmiş olan Ekrem İmamoğlu'na yönelik attığı iftiralar ile yaptığı hataların üstünü örtmeye çalışmaktadır."

Dilekçede, kamuoyuna yansıyan savcılık ifadelerinde dile getirilen hususlar incelendiğinde, CHP tüzüğünün Kuruluş ve İlkeler Bölümünün 3. maddesi olan Siyasal Yaşam Anlayışı başlığı altında yer alan, "CHP ve üyeleri için siyasal yaşamda görev almak, onurlu bir toplum hizmetidir. Erdemli olmak, CHP'li olmanın ön koşuludur" ve "Siyasal görev ve etkinliklerde, kamusal yararın gözetilmesi ve toplumsal çıkarların korunması esastır" bentlerinin kasten ihlalinin oluştuğu belirtildi.

Yine tüzükte yer alan "Üyelerin Görevleri ve Hakları" başlığı altındaki maddelerin koşullarının da ihlal edildiği kaydedilen dilekçede, işlenen suçun kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları kapsamında olduğu kaydedildi.

Dilekçede, "Bu duruma istinaden Ertan Yıldız isimli Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partili olmanın vasıf ve mahiyetlerini yitirmiştir. İvedilikle disipline sevk edilerek bununla birlikte parti üyeliğinden ihraç edilmesini arz ederim." ifadesine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından vekaleti olmayan avukatlar tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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