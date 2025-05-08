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CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun Hesabına Erişim Engeline Tepki

CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun Hesabına Erişim Engeline Tepki
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Marmara Cezaevinde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeline sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, "Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,  X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline ilişkin şunları kaydetti:

"16 milyon İstanbullu'nun başkanı olmasını engellemeye kalkmıştınız, ikinci seçimde vurdu geçti. Şimdi de 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Yine sandıkta vurup geçecek! Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur. Talimatlı yargı kararlarıyla darbeye devam ediyorsunuz ama nafile! Ne engellemeleriniz ne de hesap kapatmalarınız yetmeyecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
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