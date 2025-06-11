CHP'den Ekrem İmamoğlu Duruşması Açıklaması

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşma öncesi yaptığı açıklamada, bilirkişi seçimlerinin adil olmadığını ve İmamoğlu'nun eleştirilerinin suç olarak değerlendirildiğini belirtti. Duruşma, yarın Silivri'de görülecek.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " İstanbul'da 8 bin bilirkişi varken İBB dosyaları hep aynı şahsa 'düşsün'. Bu şahıs 2019 öncesi tüm dosyaları aklayıcı, 2019 sonrası tüm dosyaları ise suçlayıcı raporlar hazırlasın. Ekrem İmamoğlu da bunu eleştirince suç işlemiş sayılsın. İşte yarın böyle bir duruşma var" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi X hesabından yazılı açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, davaya katılım sağlayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

" İstanbul'da 8000 bilirkişi varken İBB dosyaları hep aynı şahsa 'düşsün'. Bu şahıs 2019 öncesi tüm dosyaları aklayıcı, 2019 sonrası tüm dosyaları ise suçlayıcı raporlar hazırlasın. Ekrem İmamoğlu da bunu eleştirince suç işlemiş sayılsın. İşte yarın böyle bir duruşma var. Ekrem Başkan'ın 'yargı görevini yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı duruşma, yarın saat 10: 30'da Silivri ceza ve tutukevi kampüsünde 2 No'lu duruşma salonunda görülecek. Mesele yalnızca Ekrem İmamoğlu meselesi değil adalet ve demokrasi meselesidir. Yarın orada olacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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