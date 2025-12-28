Haberler

CHP Aydın Milletvekillerinden Ortak Açıklama: "Didim Altınkum'daki Taşınmaz Satışı Derhal Durdurulmalı"

CHP Aydın Milletvekilleri, Didim Altınkum'daki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait denize sıfır taşınmazın satışına karşı çıkarak, arazinin halkın kullanımına açılması çağrısında bulundu. Açıklamada, kamuya ait alanların rant projelerine kurban edilmemesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekilleri, Didim Altınkum'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait denize sıfır taşınmazın satışa çıkarılmasına tepki göstererek; satışın derhal durdurulması ve arazinin Didim halkının kullanımına açılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Didim Altınkum'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait denize sıfır taşınmazın ışa çıkarıldığını belirterek, yazılı açıklama yaptı.

ışın derhal durdurulması ve arazinin Didim halkının kullanımına açılması çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Didim'in en değerli noktalarından biri olan Altınkum sahilinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazın ranta açılmak üzere satışa çıkarılması kararını büyük bir kaygı ve tepkiyle izliyoruz. Uzun süredir bilinçli bir şekilde atıl bırakılan bu denize sıfır alanın, Didim halkının kullanımına açılması beklenirken; bugün burası için kamu yararına değil, rant odaklı çıkarlara hizmet edecek bir karar alınmıştır. Bu topraklar sadece sıradan bir arsa değildir; Didim halkının ortak yaşam alanıdır. Gençlerin, emeklilerin, çocukların nefes alacağı yerlerdir. Kent kimliğinin ve yerel kültürün ayrılmaz parçasıdır. Bugün en çok halkın nefes alabileceği, ücretsiz erişebileceği kamusal alanlara ihtiyaç varken; Aydın'ın en değerli yaşam alanlarının rant projelere peşkeş çekilmesi; yapılaşma ve betonlaşma baskısıyla yok edilmesi kabul edilemez. AKP iktidarları döneminde kamuya ait ne varsa ya satıldı ya özelleştirildi. Kamuya ait kamp yerleri, tesisler, parklar, ortak kullanım alanları birer birer elden çıkarıldı.

"İktidarımızda rantı önceleyen değil, halkı önceleyen politikalar üreteceğiz"

Sonuç olarak vatandaşa hiçbir şey kalmadı. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Satış kararı derhal durdurulmalıdır. Bu çok kıymetli alan, rant projelerine açılmak yerine, Didim halkının doğrudan kullanımına tahsis edilmelidir. Her şeyden önce vatandaşlarımızın en temel haklarından olan kamusal alanlara erişim hakkı, rantın ve siyasi çıkarların gerisinde bırakılmamalıdır. Kamu arazileri, toplumun ortak kullanım alanı olarak korunmalıdır. Bugün toplumun azınlık bir kesimi zenginliğine zenginlik katarken; toplumun büyük bir kesimi de her geçen gün biraz da fakirleşmektedir. Bugün Didim'de karşı karşıya kaldığımız bu satış kararı da zengini daha zengin etmeye yönelik bir adımdır. AKP'nin bu fakirden alıp zengine veren anlayışına bir kez daha hayır diyoruz! Yeter diyoruz! Dur diyoruz! CHP olarak; kamunun ortak değerlerine sahip çıkmaya, halkın yaşam alanlarını savunmaya da devam edeceğiz. İktidarımızda rantı önceleyen değil halkı önceleyen politikalar üreteceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
