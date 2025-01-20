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CHP'den Cem Aydın'a Soruşturma Tepkisi

CHP'den Cem Aydın'a Soruşturma Tepkisi
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CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadeye çağrılmasına ve gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ensar Aytekin, Aydın'ın partiyi temsil eden bir lider olduğunu belirterek, baskıların çaresizlik gösterdiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına tepki göstererek; "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın' ı sabahın köründe ifadeye çağırıyor. Emniyet gözaltı yaptık diyor. Kendisi ifadeye çağırdık diyor. Kimse sana boşuna seyyar giyotin demiyor. Gençlik kollarından gelen bir parti yöneticisi olarak söylüyorum; size boyun eğecek bir yol arkadaşımız yok" dedi.

CHP genel başkan yardımcıları ve millevekilleri, Gençlik Kolları Başkanı Aydın'a soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, şu paylaşımı yaptı:

"Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ı sabahın köründe ifadeye çağırıyor. Emniyet gözaltı yaptık diyor. Kendisi ifadeye çağırdık diyor. Kimse sana boşuna seyyar giyotin demiyor. Gençlik kollarından gelen bir parti yöneticisi olarak söylüyorum; size boyun eğecek bir yol arkadaşımız yok."

Suat Özçağdaş: "Ne yaparsanız yapın, adaleti savunmaktan, halkın yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, Saray'ın yargı sopası haline gelen Akın Gürlek hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle göz altına alındı. Biliyoruz ki baskılarınız, tehditleriniz, sindirme çabalarınız çaresizliğinizin göstergesidir. Tarih, zulmedenlerin değil direnenlerin zaferiyle yazılır. Gençlik boyun eğmez, hakikat susmaz. Ne yaparsanız yapın, adaleti savunmaktan, halkın yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Asu Kaya: "'Seyyar giyotin' Akın Gürlek yine bir 'hukuksuzluğa' imza atıyor"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, gerçekleri halkımıza anlatan bu tweet nedeniyle gözaltına alındı. 'Seyyar giyotin' Akın Gürlek yine bir 'hukuksuzluğa' imza atıyor. Sadece Cem Başkana değil Cumhuriyet Halk Partimize yönelik olan bu gözdağını görüyor ve sizden korkmuyoruz! Yoldaşımız Cem Başkanımızın her daim yanındayız" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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