Gül Çiftci: "Chp Olarak Baroların Kurumsal Bağımsızlığını ve Savunmanın Onurunu Kararlılıkla Sahipleniyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen beraat kararını savunma hakkının anayasal değerinin teyidi olarak değerlendirdi. Baroların bağımsızlığına ve savunma onuruna vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında bugün verilen beraat kararının savunma hakkının taşıdığı anayasal değerin teyidi niteliğinde olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, baroların kurumsal bağımsızlığını ve savunmanın onurunu kararlılıkla sahipleniyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan davada verilen beraat kararı savunma hakkının taşıdığı anayasal değerin bir kez daha teyidi niteliğindedir. Baroların insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü savunma sorumluluğu, demokratik düzenin asli unsurlarındandır. Bu sorumluluğun cezalandırılmaya çalışılması, yalnızca savunma mesleğine yönelik bir müdahale anlamı taşımamakta, adalet sisteminin bütününe yönelik bir baskı girişimini ifade etmektedir. İstanbul Barosu yönetimi, anayasal ve yasal çerçeve içinde, evrensel hukuk ilkelerine uygun biçimde görevini yerine getirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, baroların kurumsal bağımsızlığını ve savunmanın onurunu kararlılıkla sahipleniyoruz" ifadesini kullandı.

