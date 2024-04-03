CHP'den Bandırma Belediye Başkanlığına seçilen Dursun Mirza göreve başladı

CHP'den Bandırma Belediye Başkanlığına seçilen Dursun Mirza, görevine başladı.

Meclis üyeleri ile İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını alan Mirza, daha sonra belediyeye geldi.

Belediye personeli tarafından karşılanan Dursun Mirza, çalışanlara karanfil dağıttı.

Belediyenin içinde ise konfetiler ve alkışlarla karşılanan Mirza, Tolga Tosun'dan görevi devraldı.

Mirza, yaptığı konuşmada, Tolga Tosun'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Nice yıllar birlikte çalıştık, Bandırma'ya eserler kazandırdık. Verdiği hizmetler, yaptığı görev, Bandırma'ya kattıkları için Tolga Tosun'a teşekkür ediyorum. İnşallah çok başarılı olacağız." diye konuştu.