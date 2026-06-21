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Chp, Babalar Günü'nü Videolu Mesajla Kutladı

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CHP, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. Mesajda, babaların fedakarlıklarına vurgu yapılarak 'Tüm babalara saygıyla' ifadesi kullanıldı.

(ANKARA) - CHP, "Babalar Günü" dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Video mesajda, "Kimi zaman bir sözle, kimi zaman varlığıyla evladının yüreğine cesaret verir. Bugün; emeğini, sevgisini ve hatırasını yüreğimizde taşıdığımız tüm babalara saygıyla" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Bir baba, evladının hayatında sevgisiyle, emeğiyle ve sessiz fedakarlıklarıyla derin izler bırakır. Emeğiyle yol gösterir. Sevgisiyle güç verir. Varlığıyla cesaret olur. Kimi zaman bir sözle, kimi zaman varlığıyla evladının yüreğine cesaret verir. Bugün, emeğini, sevgisini ve hatırasını yüreğimizde taşıdığımız tüm babalara saygıyla… Babalar Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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