Haberler

Alican Uludağ Tutuklandı...Ulaş Karasu: "Alican Uludağ Gazetecidir, Gazetecilik Suç Değildir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasını eleştirerek, gazeteciliğin suç olmadığını ve hukukun topluma güvence sağlaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin "Demokratik bir düzende asıl tehdit sorular değil, sorulardan rahatsız olan zihniyettir. Alican Uludağ gazetecidir, gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki evinde dün akşam gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Karasu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Uydurma gerekçeleri muhalif her kalemin üzerine etiket gibi yapıştırarak yargıyı bir susturma aparatına dönüştürmek, korku siyasetinin tezahürüdür. Hukuk, bir kişiyi ve etrafındaki dar bir imtiyaz çevresini koruyacak bir zırh değildir. Hukuk, toplumun tamamı için güvence üretmek üzere vardır. Demokratik bir düzende asıl tehdit sorular değil, sorulardan rahatsız olan zihniyettir. Alican Uludağ gazetecidir, gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!