Alican Uludağ Tutuklandı...Ulaş Karasu: "Alican Uludağ Gazetecidir, Gazetecilik Suç Değildir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin "Demokratik bir düzende asıl tehdit sorular değil, sorulardan rahatsız olan zihniyettir. Alican Uludağ gazetecidir, gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki evinde dün akşam gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Karasu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Uydurma gerekçeleri muhalif her kalemin üzerine etiket gibi yapıştırarak yargıyı bir susturma aparatına dönüştürmek, korku siyasetinin tezahürüdür. Hukuk, bir kişiyi ve etrafındaki dar bir imtiyaz çevresini koruyacak bir zırh değildir. Hukuk, toplumun tamamı için güvence üretmek üzere vardır. Demokratik bir düzende asıl tehdit sorular değil, sorulardan rahatsız olan zihniyettir. Alican Uludağ gazetecidir, gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA