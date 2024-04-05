CHP'den Alanya Belediye Başkanı Seçilen Osman Tarık Özçelik Göreve Başladı

CHP'den Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, görevi Adem Murat Yücel'den devraldı.

Özçelik, belediye binası önünde düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti.

10 yıl sonra görevi devraldıklarını ifade eden Özçelik, "Allah nasip ederse Alanya'mıza bir süre de biz hizmet etmek için buradayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adem Murat Yücel de hayatındaki en büyük onurun Alanya'ya 10 yıl hizmet etmek olduğunu dile getirerek, herkesten helallik istedi.

Özçelik, Yücel'e teşekkür plaketi verdi. Yücel de Özçelik'e Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Daha sonra makamına geçen Özçelik, ailesi ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.