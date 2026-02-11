Gökçe Gökçen: Kendisini Muhalifmiş Gibi Gösterip Operasyon Peşinde Koşanları Daha Zor Bir Dönem Bekliyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması ve TBMM'de yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Gökçen'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün TBMM'de yaşananlar, bir demokrasi ve hukuk ayıbını tarihe geçirdi. Akın Gürlek isimli şahsın bakan olarak atanması uzun bir süredir çok açık olan bir gerçeği ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı adayımıza da tüm yol arkadaşlarımıza da ailelerine de personeline de yapılan düşmanlıklar siyasidir. Tüm operasyonlar şahsi bir kin ve nefret üzerine inşa edilmiştir. Araçların ve aracıların ise dün nerede, bugün nerede olduğunun önemi yoktur."

Erdoğan'ın bu işlerden uzak olduğuna, yargının kendi kararlarını verdiğine yönelik başarısız algı çalışmaları etkisini artık tamamen yitirmiştir. Bu düzende yer edinebilmek, kendi çıkarlarını koruyabilmek için bu tür algı çalışmalarına sarılanları ya da kendisini muhalifmiş gibi gösterip operasyon peşinde koşanları daha zor bir dönem bekliyor. Bu ülkede demokrasi mi yaşayacak, zulümden mi yana olunacak, herkesin tarafını seçeceği bir yerdeyiz."