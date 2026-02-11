Haberler

Gökçe Gökçen: Kendisini Muhalifmiş Gibi Gösterip Operasyon Peşinde Koşanları Daha Zor Bir Dönem Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını ve TBMM'de yaşananları eleştirerek, bunun bir demokrasi ayıbı olduğunu ifade etti. Gökçen, yapılan düşmanlıkların siyasî olduğunu belirtti ve Türkiye'nin geleceği hakkında uyarılarda bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması ve TBMM'de yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Gökçen'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün TBMM'de yaşananlar, bir demokrasi ve hukuk ayıbını tarihe geçirdi. Akın Gürlek isimli şahsın bakan olarak atanması uzun bir süredir çok açık olan bir gerçeği ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı adayımıza da tüm yol arkadaşlarımıza da ailelerine de personeline de yapılan düşmanlıklar siyasidir. Tüm operasyonlar şahsi bir kin ve nefret üzerine inşa edilmiştir. Araçların ve aracıların ise dün nerede, bugün nerede olduğunun önemi yoktur."

Erdoğan'ın bu işlerden uzak olduğuna, yargının kendi kararlarını verdiğine yönelik başarısız algı çalışmaları etkisini artık tamamen yitirmiştir. Bu düzende yer edinebilmek, kendi çıkarlarını koruyabilmek için bu tür algı çalışmalarına sarılanları ya da kendisini muhalifmiş gibi gösterip operasyon peşinde koşanları daha zor bir dönem bekliyor. Bu ülkede demokrasi mi yaşayacak, zulümden mi yana olunacak, herkesin tarafını seçeceği bir yerdeyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

Ne Rusya ne de Ukrayna! Karadeniz'e vuran cisim o ülkeye ait çıktı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak

Türkiye'de de vazgeçilmezlerden! Yüz binlerce araçta tehlike çok büyük
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları