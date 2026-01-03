Haberler

CHP'li Özcan'dan ABD'nin Venezuela Saldırısına Tepki: "Bu Bir Kırılmadır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askerî müdahalesine karşı çıkarak, evrensel hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini ve uluslararası sistemin tartışıldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "Bir ülke, başka bir egemen ülkeyi açıkça işgal ettiğini açıklıyor. Evrensel hukukun ve mevcut küresel sistemin bu kadar tartışılmaya açıldığı çok az olay yaşanmıştır tarihte. Bu bir kırılmadır" dedi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya saldırısına tepki gösterdi. Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukukun bütün kurallarının altüst edildiği, yeni dünya düzenine dair oldukça tehlikeli gelişmelerin yaşandığı bir gün oluyor dünyada. Bir ülke, başka bir egemen ülkeyi açıkça işgal ettiğini açıklıyor. Evrensel hukukun ve mevcut küresel sistemin bu kadar tartışılmaya açıldığı çok az olay yaşanmıştır tarihte. Bu bir kırılmadır. Maduro'nun kendi halkına zalimlik eden, demokrasiden ve adaletten nasibini almamış, seçime ve sandığa saygısı olmayan bir tiran olması da bu gerçeği değiştirmez. Dünyanın bu kadar derin bir kırılma ile karşı karşıya olduğu bu dönemde ülkemize lazım olan, daha fazla hukuk, daha fazla demokrasi, daha fazla birlik ve beraberliktir. Bugün başkasının başına gelenin yarın bizim başımıza gelmemesi için tek yol demokrasimize ve ulusal egemenliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti

Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti
Sibirya'ya rakip! Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu