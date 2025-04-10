CHP'den 102 Genç İçin Tahliye Açıklaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkındaki tahliye kararına ilişkin, "Uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra, Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 gencimiz, haksız yere maruz kaldıkları tutukluluktan kurtuldu. Bu özgürlük sadece onların değil, tüm Türkiye'nin özgürlük ve adalet mücadelesinin bir zaferidir, umudun ve direncin sembolüdür. Adaletin tam olarak tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Berkay Gezgin'in Silivri'den paylaştığı mesajı alıntılayarak sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Zeybek, şunları söyledi:

"Uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra, Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 gencimiz, haksız yere maruz kaldıkları tutukluluktan kurtuldu. Bu özgürlük sadece onların değil, tüm Türkiye'nin özgürlük ve adalet mücadelesinin bir zaferidir, umudun ve direncin sembolüdür. Adaletin tam olarak tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Berkay Gezgin ve diğer tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hoş geldin Berkay Gezgin."