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CHP, DEM, TİP ve Saadet Partisi Anayasa Mahkemesi'ni Ziyaret Etti

CHP, DEM, TİP ve Saadet Partisi Anayasa Mahkemesi'ni Ziyaret Etti
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CHP, DEM, TİP ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve sokak hayvanlarına yönelik yasa hakkında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti. Görüşme sonrası basın açıklaması yapıldı.

CHP, DEM, TİP ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve sokak hayvanlarına yönelik yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Saadet Partisi TBMM Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından parti temsilcileri, basın açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, "Bugün 4 parti grubu adına Anayasa Mahkemesi'ni ziyaret ettik. Başkan ve üyelerle önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Can Atalay konusundaki hassasiyetimizi, Meclis'te bu gündemin bitmeyeceğini ve tükenmeyeceğini bir kez daha teyit ettik. Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasının önemini ve bunun vurgulanmasını, Anayasa Mahkemesi'nde de bu gündemin devam etmesinin gerekliliğini anlattık. Bizi uzun uzun dinlediler. Gerçekten çok iyi karşıladılar. Bu konuda ısrarımız devam edecek. Barolar Birliği ile görüşeceğiz, yarın Yargıtay Başkanı ile görüşülecek. Biz hukuku, hukukun üstünlüğünü, Anayasa'nın üstünlüğünü savunan partileriz. Meclis'ten geçen kanunların önemine dikkat çektik. Hayvan yasasını özellikle belirttik. Toplumun gereksinimlerini ve bu konudaki tepkilerin dikkate alınarak öne alınacağını ve ivedi bir şekilde karar vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Can Atalay kararının uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Bizim bugün iki konumuz vardı. Bir tanesi Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararlarına rağmen, Hatay halkının iradesine aykırı bir şekilde TBMM'de çalışmalarına devam edemiyor olacak şekilde tutuklu kalmasıydı. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu hak ihlali kararıyla ilgili hassasiyetlerimizi ilettik. Elbette bu olay sadece bir Can Atalay olayı olmaktan öteye geçmiş oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama verdiği kararların bağlayıcı olabilmesiyle ilgili hususun bir tartışmaya dahi açılıyor olması Türkiye'nin anayasasızlaştırma sürecinde çok sıkıntılı bir durum olduğunu ifade ettik. Bu mesele burada bitmiştir demek, Türkiye'de kurumlar istediği zaman Anayasa Mahkemesi kararlarına uyar, istemediği zaman uymaz gibi bir sonucu doğuracak. Böyle bir sonucu kabullenemeyeceğimiz için de Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararlara uyulması gerektiğine dair bir ziyaret yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anayasa Mahkemesi Hayvan Hakları Kadir Özkaya Politika 3-sayfa Güncel Hukuk

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